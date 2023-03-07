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Батенина (Хужатова) Рашида Минахметовна
Батенина (Хужатова) Рашида Минахметовна
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Место рождения
Санкт-Петербург
Дата рождения
16.10.1952
Пол
Женский
Отец
Хужатов Минахмет Минаевич
1928 г.р.
Мать
Хужатова (Гареева) Шамсия Саетгалеевна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1952
Отец:
Хужатов Минахмет Минаевич
Мать:
Хужатова Шамсия Саетгалеевна
Санкт-Петербург
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