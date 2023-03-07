Батенина (Хужатова) Рашида Минахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батенина (Хужатова) Рашида Минахметовна

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Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

16.10.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1952

Отец: Хужатов Минахмет Минаевич

Мать: Хужатова Шамсия Саетгалеевна

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