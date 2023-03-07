(Извекова) Прасковья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Извекова) Прасковья Афанасьевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

08.10.1842

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1842

Отец: Извеков Афанасий Петрович

Мать: Извекова Татьяна Тимофеевна

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