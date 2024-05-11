Семенов Валерий Михайлович 09.05.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенов Валерий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.11.?

Жена: Семенова (Чистякова) Татьяна Борисовна

Рождение ребёнка
01.09.1986

Сын: Семенов Михаил Валерьевич

Мать ребёнка: Семенова (Чистякова) Татьяна Борисовна

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.01.1989

Сын: Семенов Антон Валерьевич

Мать ребёнка: Семенова (Чистякова) Татьяна Борисовна

Камышлов, Камышловский, Свердловская область

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