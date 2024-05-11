Семенов Валерий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.11.?
Рождение ребёнка
01.09.1986
Сын: Семенов Михаил Валерьевич
Мать ребёнка: Семенова (Чистякова) Татьяна Борисовна
Рождение ребёнка
01.01.1989
Мать ребёнка: Семенова (Чистякова) Татьяна Борисовна