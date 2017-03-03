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Аристов Виктор Георгиевич

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Место рождения

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.12.1939

Дата смерти

03.03.2017

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1939

Отец: Аристов Георгий Игнатьевич

Мать: Аристова Анна Алексеевна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аристова Любовь Петровна

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аристова Любовь Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аристова Любовь Петровна

Смерть
03.03.2017
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