Аристов Виктор Георгиевич
Место рождения
Дата рождения04.12.1939
Дата смерти03.03.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1939
Рождение ребёнка
24.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аристова Любовь Петровна
Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аристова Любовь Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аристова Любовь Петровна
Смерть
03.03.2017