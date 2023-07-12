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Насонов Александр Дмитриевич
Насонов Александр Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.12.1959
Пол
Мужской
Отец
Насонов Дмитрий Григорьевич
1934 г.р.
Мать
Насонова (Ермакова) Валентина Васильевна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЕ
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
09.12.1959
Отец:
Насонов Дмитрий Григорьевич
Мать:
Насонова Валентина Васильевна
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