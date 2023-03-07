Мусихина Евфимия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1843 ст.
Отец ребёнка: Мусихин Феодот Исаков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислухина Анна Федотова
Отец ребёнка: Мусихин Феодот Исаков
Бракосочетание
Неизвестно
Волчье, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1843