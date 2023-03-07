Мусихина Евфимия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихина Евфимия Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1843

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1843 ст.

Сын: Мусихин Георгий Федотов

Отец ребёнка: Мусихин Феодот Исаков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислухина Анна Федотова

Отец ребёнка: Мусихин Феодот Исаков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Феодот Исаков

Волчье, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1843
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