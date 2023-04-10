Трубицын Василий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Трубицын Михайла Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трубицына Фекла
Место жительства
Неизвестно
Верхний Студенец, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно