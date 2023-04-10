Трубицын Василий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицын Василий Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Трубицын Михайла Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Наталья Васильева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Трубицын Иван Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Трубицын Петр Васильев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубицына Фекла

Место жительства
Неизвестно
Верхний Студенец, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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