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Ковалевич Петр Наумович

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Место рождения

Святая Воля, Ивацевичский район, Брестская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Ковалевич Наум Демьянович

Мать: Ковалевич Екатерина Петровна

Святая Воля, Ивацевичский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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