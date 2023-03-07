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Ковалевич Петр Наумович
Ковалевич Петр Наумович
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Место рождения
Святая Воля
, Ивацевичский район, Брестская область
Дата рождения
1887
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ковалевич Наум Демьянович
1853 г.р.
Мать
Ковалевич Екатерина Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец:
Ковалевич Наум Демьянович
Мать:
Ковалевич Екатерина Петровна
Святая Воля
, Ивацевичский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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