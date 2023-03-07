Ершова (Воинова) Екатерина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Воинова) Екатерина Евгеньевна

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Место рождения

Истра, Истра, Московская область

Дата рождения

03.06.1939

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1939

Отец: Воинов Евгений Степанович

Мать: Воинова Александра Ивановна

Истра, Истра, Московская область
Бракосочетание
1965

Муж: Ершов Михаил Михайлович

Истра, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
04.04.1967

Сын: Ершов Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Ершов Михаил Михайлович

Истра, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.1970

Дочь: Ершова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Ершов Михаил Михайлович

Истра, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
26.01.1973

Дочь: Ершова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Ершов Михаил Михайлович

Истра, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
12.06.1974

Сын: Ершов Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Ершов Михаил Михайлович

Истра, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
06.05.1979

Сын: Ершов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Ершов Михаил Михайлович

Истра, Истра, Московская область
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