Ершова (Воинова) Екатерина Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения03.06.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1939
Бракосочетание
1965
Рождение ребёнка
04.04.1967
Отец ребёнка: Ершов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
01.06.1970
Дочь: Ершова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Ершов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
26.01.1973
Дочь: Ершова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Ершов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
12.06.1974
Отец ребёнка: Ершов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
06.05.1979
Отец ребёнка: Ершов Михаил Михайлович