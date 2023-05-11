Холодный Андрей Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодный Андрей Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Холодный Зиновий Маркович

Мать: Холодная ?

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ефимия Андреевна

Мать ребёнка: Холодная Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Холодный Василий Андреевич

Мать ребёнка: Холодная Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодная Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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