Холодный Андрей Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Холодный Зиновий Маркович
Мать: Холодная ?
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ефимия Андреевна
Мать ребёнка: Холодная Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Холодный Василий Андреевич
Мать ребёнка: Холодная Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Холодная Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно