Булгакова (--) Анастасия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Булгакова Анна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1902
Сын: Булгаков Егор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Булгакова мар
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Булгакова Агрипина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно