Булгакова (--) Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булгакова (--) Анастасия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Булгакова Анна

Отец ребёнка: не указан

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Булгаков Егор

Отец ребёнка: не указан

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Булгакова мар

Отец ребёнка: не указан

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Булгакова Агрипина

Отец ребёнка: не указан

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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