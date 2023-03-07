Носов Федор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носов Федор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Носов Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Носов Михаил Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носов Павел Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носов Петр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салтанова Дарья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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