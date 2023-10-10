(Карасёва) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Карасёв Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1910
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Колганов Андрей Егорович
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Колганов Андрей Егорович
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Колганов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Колганов Андрей Егорович
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Колганов Андрей Егорович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Колганов Андрей Егорович
Смерть
1979