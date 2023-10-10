(Карасёва) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карасёва) Анна Михайловна

Место рождения

Ялтуново, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Карасёв Михаил

Мать: не указана

Ялтуново, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.12.1910

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Колганов Андрей Егорович

Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Колганов Андрей Егорович

Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Колганов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Колганов Андрей Егорович

Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Колганов Андрей Егорович

Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Колганов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Колганов Андрей Егорович

Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1979
Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
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