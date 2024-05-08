Михеев Егор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Сын: Михеев Егор Егорович
Мать ребёнка: Михеева -- Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Михеева Вера Егоровна
Мать ребёнка: Михеева -- Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Михеев Иван Егорович
Мать ребёнка: Михеева -- Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
16.07.1904
Дочь: Михеева Анна Егоровна
Мать ребёнка: Михеева -- Параскева Федоровна
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Смерть
Неизвестно