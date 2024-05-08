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Михеев Егор Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева -- Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Михеев Егор Егорович

Мать ребёнка: Михеева -- Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Михеева Вера Егоровна

Мать ребёнка: Михеева -- Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Михеев Иван Егорович

Мать ребёнка: Михеева -- Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
16.07.1904

Дочь: Михеева Анна Егоровна

Мать ребёнка: Михеева -- Параскева Федоровна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Смерть
Неизвестно

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