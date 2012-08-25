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Максимова Алевтина Дмитриевна
Максимова Алевтина Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.08.2012
Пол
Женский
Отец
Максимов Дмитрий Геннадьевич
1975 г.р.
Мать
Максимова Татьяна Александровна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.2012
Отец:
Максимов Дмитрий Геннадьевич
Мать:
Максимова Татьяна Александровна
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