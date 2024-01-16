Марфа Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Сын: Сошенко Василий Николаевич
Отец ребёнка: Сошенко Николай Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Сошенко Николай Иванович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Фёкла Николаевна
Отец ребёнка: Сошенко Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно