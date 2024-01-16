Марфа Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Сошенко Василий Николаевич

Отец ребёнка: Сошенко Николай Иванович

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Сошенко Николай Иванович

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Фёкла Николаевна

Отец ребёнка: Сошенко Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сошенко Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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