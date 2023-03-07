Карнаухова (Астраханцева) Елизавета Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Рождение ребёнка
Около 1963
Сын: Карнаухов Константин Викторович
Отец ребёнка: Карнаухов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карнаухов Виктор
Место жительства
Неизвестно
Кемерово, Кемеровская область, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно