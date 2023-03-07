Карнаухова (Астраханцева) Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карнаухова (Астраханцева) Елизавета Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Астраханцев Григорий Андреевич

Мать: Астраханцева Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1963

Сын: Карнаухов Константин Викторович

Отец ребёнка: Карнаухов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карнаухов Виктор

Место жительства
Неизвестно
Кемерово, Кемеровская область, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно
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