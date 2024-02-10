Чалышев Челышев Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Чалышев Челышев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чалышев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Чалышева Челышева Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чалышева) Каллиста Ивановна
Мать ребёнка: Чалышева Челышева Александра Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Чалышева) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1914
Мать ребёнка: Чалышева Челышева Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
05.12.1930
Сын: Чалышев Александр Иванович
Мать ребёнка: Чалышева Челышева Александра Григорьевна
Смерть
Неизвестно