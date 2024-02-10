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Чалышев Челышев Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Чалышев Челышев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чалышев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Чалышева Челышева Александра Григорьевна

Кубинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чалышева) Каллиста Ивановна

Мать ребёнка: Чалышева Челышева Александра Григорьевна

Кубинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чалышева Челышева Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Чалышев Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кубинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Чалышева) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Кубинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.11.1914

Сын: Чалышев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Чалышева Челышева Александра Григорьевна

Кубинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.12.1930

Сын: Чалышев Александр Иванович

Мать ребёнка: Чалышева Челышева Александра Григорьевна

Кубинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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