Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочнева Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Кочнев Леонтий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Кочнев Леонтий Яковлевич
Рождение ребёнка
28.03.1933
Дочь: Кочнева Александра Леонтьевна
Отец ребёнка: Кочнев Леонтий Яковлевич
с.Арсланово , Татарстан
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Кочнева Нина Леонтьевна
Отец ребёнка: Кочнев Леонтий Яковлевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Кочнева Валентина Леонтьевна
Отец ребёнка: Кочнев Леонтий Яковлевич
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Кочнева Елизавета Леонтьевна
Отец ребёнка: Кочнев Леонтий Яковлевич
Смерть
Неизвестно