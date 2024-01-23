Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочнева Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Кочнев Леонтий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочнев Леонтий Яковлевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Кочнев Петр Леонтьевич

Отец ребёнка: Кочнев Леонтий Яковлевич

Рождение ребёнка
28.03.1933

Дочь: Кочнева Александра Леонтьевна

Отец ребёнка: Кочнев Леонтий Яковлевич

с.Арсланово , Татарстан
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Кочнева Нина Леонтьевна

Отец ребёнка: Кочнев Леонтий Яковлевич

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Кочнева Валентина Леонтьевна

Отец ребёнка: Кочнев Леонтий Яковлевич

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Кочнева Елизавета Леонтьевна

Отец ребёнка: Кочнев Леонтий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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