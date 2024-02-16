Рузанова (Коннова) Мария
Место рожденияСарабиль
Дата рождения1926
Дата смерти11.05.1971
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Коннов Пётр
Мать: Коннова (Савинова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рузанов Александр
Отец ребёнка: Рузанов Михаил
Рождение ребёнка
31.01.1955
Дочь: Абрамова (Рузанова) Тамара
Отец ребёнка: Рузанов Михаил
Рождение ребёнка
27.01.1963
Сын: Рузанов Юрий
Отец ребёнка: Рузанов Михаил
Смерть
11.05.1971
Похороны
Неизвестно