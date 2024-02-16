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Рузанова (Коннова) Мария

Место рождения

Сарабиль

Дата рождения

1926

Дата смерти

11.05.1971

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Коннов Пётр

Мать: Коннова (Савинова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рузанов Александр

Отец ребёнка: Рузанов Михаил

Рождение ребёнка
31.01.1955

Дочь: Абрамова (Рузанова) Тамара

Отец ребёнка: Рузанов Михаил

Рождение ребёнка
27.01.1963

Сын: Рузанов Юрий

Отец ребёнка: Рузанов Михаил

Смерть
11.05.1971
Похороны
Неизвестно

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