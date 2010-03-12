Вдовин Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовин Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1934

Дата смерти

12.03.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1934

Отец: Вдовин Михаил Иванович

Мать: Вдовина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдовин Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Вдовина Серафима Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Вдовина Серафима Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдовин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Вдовина Серафима Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вдовина Серафима Михайловна

Смерть
12.03.2010
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