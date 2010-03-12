Вдовин Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1934
Дата смерти12.03.2010
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1934
Отец: Вдовин Михаил Иванович
Мать: Вдовина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вдовина Серафима Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Вдовина Серафима Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вдовин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Вдовина Серафима Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.2010