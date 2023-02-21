Киселева (Артамошкина) Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1923
Дата смерти04.08.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
03.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселев Иван Яковлевич
Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.1966
Причина смерти: Рак