Киселева (Артамошкина) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Артамошкина) Наталья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1923

Дата смерти

04.08.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
03.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Иван Яковлевич

Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Иван Яковлевич

Смерть
04.08.1966
Причина смерти: Рак
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