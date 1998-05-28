Задубровская (Волкогонова) Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1924
Дата смерти28.05.1998
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1924
Рождение ребёнка
03.08.1948
Рождение ребёнка
13.05.1950
Рождение ребёнка
12.02.1952
Рождение ребёнка
15.04.1958
Смерть
28.05.1998