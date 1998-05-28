Задубровская (Волкогонова) Мария Владимировна 28.03.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Задубровская (Волкогонова) Мария Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1924

Дата смерти

28.05.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1924

Отец: Волкогонов Владимир Иванович

Мать: Волкогонова (Мальцева) Варвара Спиридоновна

Рождение ребёнка
03.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Задубровский Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
13.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Задубровский Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
12.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Задубровский Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
15.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Задубровский Михаил Васильевич

Смерть
28.05.1998

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