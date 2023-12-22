Шаишников Андрей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаишников Андрей Яковлевич

Шаишников Андрей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1901

Жена: Шаишникова Александра Фадеевна

Рождение ребёнка
24.10.1903

Дочь: Шаишникова Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Шаишникова Александра Фадеевна

Рождение ребёнка
10.05.1909

Сын: Шаишников Константин Андреевич

Мать ребёнка: Шаишникова Александра Фадеевна

Рождение ребёнка
09.08.1911

Сын: Шаишников Александр Андреевич

Мать ребёнка: Шаишникова Александра Фадеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close