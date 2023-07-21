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(Гедройц) Александра
(Гедройц) Александра
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1878
Пол
Женский
Отец
Gedroits Ignatiy
Мать
Gedroits (Mikhau) Daria
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец:
Gedroits Ignatiy
Мать:
Gedroits Daria
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