(Гедройц) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гедройц) Александра

(Гедройц) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Gedroits Ignatiy

Мать: Gedroits Daria