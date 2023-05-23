Чесноков Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чесноков Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Чесноков Дмитрий Николаевич

Мать: ?

Смерть
Неизвестно