Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Чесноков Александр Дмитриевич
Чесноков Александр Дмитриевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1943
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Чесноков Дмитрий Николаевич
1919 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец:
Чесноков Дмитрий Николаевич
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь