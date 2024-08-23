Комасова (Борзова) Марья Федоровна
Место рождения
Дата рождения01.04.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1825
Отец: Борзов Феодор Иоаннович
Мать: Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
23.04.1849
Отец ребёнка: Комасов Петр Евдокимович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Комасов Петр Евдокимович
Рождение ребёнка
02.08.1857
Отец ребёнка: Комасов Петр Евдокимович
Смерть
Неизвестно