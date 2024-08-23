Комасова (Борзова) Марья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комасова (Борзова) Марья Федоровна

Место рождения

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.04.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1825

Отец: Борзов Феодор Иоаннович

Мать: Ксения Стефановна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.04.1849

Сын: Комасов Георгий Петрович

Отец ребёнка: Комасов Петр Евдокимович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Комасов Стефан Петрович

Отец ребёнка: Комасов Петр Евдокимович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1857

Сын: Комасов Василий Петрович

Отец ребёнка: Комасов Петр Евдокимович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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