Михеева Матрена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева Матрена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Пономарева Елена Петровна

Отец ребёнка: Пономарев Петр Иванович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Пономарев Василий Петрович

Отец ребёнка: Пономарев Петр Иванович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Пономарев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Пономарев Петр Иванович

Рождение ребёнка
28.04.1928

Сын: Пономарев Николай Петрович

Отец ребёнка: Пономарев Петр Иванович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Пономарев Юрий Петрович

Отец ребёнка: Пономарев Петр Иванович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Пономарев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Пономарев Петр Иванович

Смерть
1981