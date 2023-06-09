Михеева Матрена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Пономарева Елена Петровна
Отец ребёнка: Пономарев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Пономарев Василий Петрович
Отец ребёнка: Пономарев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Пономарев Михаил Петрович
Отец ребёнка: Пономарев Петр Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1928
Сын: Пономарев Николай Петрович
Отец ребёнка: Пономарев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Пономарев Петр Иванович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Пономарев Михаил Петрович
Отец ребёнка: Пономарев Петр Иванович
Смерть
1981