Софья Евстифеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1785
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Евстифей Ильич
Мать: Евдокия Гурьевна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Потапович
Рождение ребёнка
06.09.1772
Сын: Архип Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Потапович
Рождение ребёнка
04.10.1775
Сын: Ерофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Потапович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Потапович
Рождение ребёнка
22.12.1781
Дочь: Настасья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Потапович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Сигаева Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Потапович
Рождение ребёнка
02.03.1789
Сын: Федот Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Потапович
Рождение ребёнка
28.10.1792
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Потапович
Рождение ребёнка
23.07.1798
Сын: Силуян Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Потапович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1785