Софья Евстифеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софья Евстифеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Евстифей Ильич

Мать: Евдокия Гурьевна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Потапович

Рождение ребёнка
06.09.1772

Сын: Архип Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Потапович

Рождение ребёнка
04.10.1775

Сын: Ерофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Потапович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Потапович

Рождение ребёнка
22.12.1781

Дочь: Настасья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Потапович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Сигаева Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Потапович

Рождение ребёнка
02.03.1789

Сын: Федот Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Потапович

Рождение ребёнка
28.10.1792

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Потапович

Рождение ребёнка
23.07.1798

Сын: Силуян Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Потапович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Потапович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1785