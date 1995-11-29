Горшкова (Зацепина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова (Зацепина) Анна Васильевна

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Место рождения

Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

08.03.1921

Дата смерти

29.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1921

Отец: Зацепин Василий Устинович

Мать: Зацепина Екатерина

Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
20.11.1940

Муж: Горшков Дмитрий Митрофанович

ЯРКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЯРКОВСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Рождение ребёнка
24.06.1951

Дочь: Ткачева Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Горшков Дмитрий Митрофанович

Смерть
29.11.1995
Соколовское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
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