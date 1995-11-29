Горшкова (Зацепина) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1921
Дата смерти29.11.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1921
Отец: Зацепин Василий Устинович
Мать: Зацепина Екатерина
Бракосочетание
20.11.1940
ЯРКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЯРКОВСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Рождение ребёнка
24.06.1951
Дочь: Ткачева Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Горшков Дмитрий Митрофанович
Смерть
29.11.1995
Соколовское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край