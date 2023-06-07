Долженко Евфросиния Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1867
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Долженко Андрей Николаев
Рождение ребёнка
03.04.1869
Отец ребёнка: Долженко Андрей Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1903