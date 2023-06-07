Долженко Евфросиния Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долженко Евфросиния Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1867

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Долженко Андрей Николаев

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.04.1869

Сын: Долженко Иван Андреев

Отец ребёнка: Долженко Андрей Николаев

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долженко Андрей Николаев

Смерть
До 1903
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край