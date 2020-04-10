Шарофатов Рашид Муслидинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1979
Дата смерти10.04.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1979
Отец: Шарофатов Муслид
Мать: Галина
Развод
Около 2004
Жена: не указана
Томск, город Томск, Томская область
Неофициальный брак
Рождение ребёнка
02.03.2010
Дочь: Шарофатова Анастасия Рашидовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.04.2020