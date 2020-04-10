Шарофатов Рашид Муслидинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарофатов Рашид Муслидинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1979

Дата смерти

10.04.2020

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1979

Отец: Шарофатов Муслид

Мать: Галина

Развод
Около 2004

Жена: не указана

Томск, город Томск, Томская область
Неофициальный брак
Рождение ребёнка
02.03.2010

Дочь: Шарофатова Анастасия Рашидовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Марина Михайловна

Смерть
10.04.2020