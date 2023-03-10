Пименова (Тибутева) Екатерина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Яковлева Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев-Пименов Алексей Павлович
Дочь: Бурмистрова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев-Пименов Алексей Павлович
Дочь: Гликерия
Отец ребёнка: Алексеев-Пименов Алексей Павлович
Дочь: Агрипина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев-Пименов Алексей Павлович
Дочь: Наталия
Отец ребёнка: Алексеев-Пименов Алексей Павлович
Дочь: Евдокия Алексевна
Отец ребёнка: Алексеев-Пименов Алексей Павлович
Дочь: Анисия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев-Пименов Алексей Павлович
Дочь: Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев-Пименов Алексей Павлович
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев-Пименов Алексей Павлович
Сын: Пименов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексеев-Пименов Алексей Павлович
Сын: Пименов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексеев-Пименов Алексей Павлович
Сын: Пименов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексеев-Пименов Алексей Павлович