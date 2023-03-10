Пименова (Тибутева) Екатерина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пименова (Тибутева) Екатерина Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1880

Отец: Тибутев Даниил Никифорович

Мать: Тибутева Акулина Ильинична

В метрической книге Казанской церкви села Варыпаевка Аткарского уезда Саратовской губернии за 1880 год имеется актовая запись за №74 о рождении у села Варыпаевки госпожи Киселевой временнообязанного к... Показать все
Крещение
21.11.1880
Восприемники:онаго же села крестьянин Иван Ильин и крестьянина Симена Иванова жена Ирина Филатова.
Бракосочетание
28.10.1896

Муж: Алексеев-Пименов Алексей Павлович

В метрической книге Казанской церкви села Варыпаевка Аткарского уезда Саратовской губернии за 1896 год имеется актовая запись №29 о бракосочетании сельца Еленина крестьянина собственника Алексея Павло... Показать все
Рождение ребёнка
21.09.1897

Дочь: Яковлева Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев-Пименов Алексей Павлович

с.Еленино Аткарского уезда Саратовской губернии
В метрической книге Казанской церкви села Варыпаевка Аткарского уезда Саратовской губернии за 1897 год имеется актовая запись за №95 о рождении у крестьянина собственника сельца Еленина Алексея Павлов... Показать все
Рождение ребёнка
10.12.1898

Дочь: Бурмистрова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев-Пименов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
12.05.1900

Дочь: Гликерия

Отец ребёнка: Алексеев-Пименов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
25.06.1904

Дочь: Агрипина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев-Пименов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
27.08.1905

Дочь: Наталия

Отец ребёнка: Алексеев-Пименов Алексей Павлович

В метрической книге церкви села Варыпаевка Саратовского уезда Саратовской губернии имеется актовая запись о рождении 27 августа 1905 года у запасного унтер-офицера деревни Елениной Алексея Павлова Пим... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1907

Дочь: Евдокия Алексевна

Отец ребёнка: Алексеев-Пименов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
26.12.1908

Дочь: Анисия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев-Пименов Алексей Павлович

ГАСО.Ф.637.Оп.2.Д.2394.ЛЛ.278об-279.№116.
Рождение ребёнка
23.10.1911

Дочь: Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев-Пименов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
02.08.1913

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев-Пименов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
29.07.1914

Сын: Пименов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексеев-Пименов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
27.10.1916

Сын: Пименов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексеев-Пименов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
08.10.1921

Сын: Пименов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексеев-Пименов Алексей Павлович

Смерть
Неизвестно
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