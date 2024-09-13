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Немой Роман Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Немой Василий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немая Марина

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Гончаренко (Немая) Ульяна Романовна

Мать ребёнка: Немая Марина

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Немой Василий Романович

Мать ребёнка: Немая Марина

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: (Немая) Ефимия Романовна

Мать ребёнка: Немая Марина

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: (Немая) Екатерина Романовна

Мать ребёнка: Немая Марина

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: (Немая) Анисья Романовна

Мать ребёнка: Немая Марина

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Немой Прокл Романович

Мать ребёнка: Немая Марина

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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