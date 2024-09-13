Немой Роман Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Немой Василий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Немая Марина
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Гончаренко (Немая) Ульяна Романовна
Мать ребёнка: Немая Марина
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Немая Марина
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: (Немая) Ефимия Романовна
Мать ребёнка: Немая Марина
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: (Немая) Екатерина Романовна
Мать ребёнка: Немая Марина
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: (Немая) Анисья Романовна
Мать ребёнка: Немая Марина
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Немая Марина
Смерть
Неизвестно