Кирсанова Екатерина Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.04.1882
Рождение ребёнка
15.06.1883
Отец ребёнка: Кирсанов Аким Трифонович
Рождение ребёнка
03.10.1884
Дочь: Кирсанова Пелагея Акимовна
Отец ребёнка: Кирсанов Аким Трифонович
Рождение ребёнка
27.01.1889
Сын: Кирсанов Василий Акимович
Отец ребёнка: Кирсанов Аким Трифонович
Рождение ребёнка
21.09.1891
Отец ребёнка: Кирсанов Аким Трифонович
Рождение ребёнка
31.03.1894
Дочь: Кирсанова Мария Акимовна
Отец ребёнка: Кирсанов Аким Трифонович
Смерть
Неизвестно