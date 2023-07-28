Кирсанова Екатерина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирсанова Екатерина Емельяновна

Место рождения

Поповская, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Поповская, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
10.04.1882

Муж: Кирсанов Аким Трифонович

Рождение ребёнка
15.06.1883

Сын: Кирсанов Пётр Акимович

Отец ребёнка: Кирсанов Аким Трифонович

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
03.10.1884

Дочь: Кирсанова Пелагея Акимовна

Отец ребёнка: Кирсанов Аким Трифонович

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
27.01.1889

Сын: Кирсанов Василий Акимович

Отец ребёнка: Кирсанов Аким Трифонович

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
21.09.1891

Сын: Кирсанов Иван Акимович

Отец ребёнка: Кирсанов Аким Трифонович

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
31.03.1894

Дочь: Кирсанова Мария Акимовна

Отец ребёнка: Кирсанов Аким Трифонович

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно