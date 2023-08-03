Пеганов Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пеганов Владимир Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Пеганов Дмитрий Иванович

Мать: Федотова Дарья Фёдоровна