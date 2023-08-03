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Пеганов Владимир Дмитриевич
Пеганов Владимир Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1933
Пол
Мужской
Отец
Пеганов Дмитрий Иванович
1897 г.р.
Мать
Федотова Дарья Фёдоровна
1901 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец:
Пеганов Дмитрий Иванович
Мать:
Федотова Дарья Фёдоровна
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