Ленская (Сысоева) Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1936
Дата смерти03.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1936
Отец: Сысоев Василий Андреевич
Мать: Сысоева Фёкла Савельевна
Рождение ребёнка
04.12.1956
Дочь: Ленская Мария Николаевна
Отец ребёнка: Ленский Николай Федорович
Рождение ребёнка
08.12.1957
Дочь: Ленская Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Ленский Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.2021