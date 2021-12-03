Ленская (Сысоева) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленская (Сысоева) Тамара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1936

Дата смерти

03.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1936

Отец: Сысоев Василий Андреевич

Мать: Сысоева Фёкла Савельевна

Рождение ребёнка
04.12.1956

Дочь: Ленская Мария Николаевна

Отец ребёнка: Ленский Николай Федорович

Рождение ребёнка
08.12.1957

Дочь: Ленская Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Ленский Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ленский Николай Федорович

Смерть
03.12.2021
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