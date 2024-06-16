Ерохина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Ерохина Наталья Платоновна
Отец ребёнка: Ерохин Платон Романов
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Ерохин Спиридон Платонович
Отец ребёнка: Ерохин Платон Романов
Смерть
Неизвестно