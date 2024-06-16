Ерохина Мария Васильевна 1797 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ерохина Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерохин Платон Романов

Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Ерохина Наталья Платоновна

Отец ребёнка: Ерохин Платон Романов

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Ерохин Спиридон Платонович

Отец ребёнка: Ерохин Платон Романов

Ольховатка, Харківська область
Смерть
Неизвестно

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