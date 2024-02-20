Сухов Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Зинаида
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Сухова Галина Александровна
Мать ребёнка: Сухова Зинаида
Рождение ребёнка
1950
Сын: Сухов Борис Александрович
Мать ребёнка: Сухова Зинаида
Рождение ребёнка
1954
Сын: Сухов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Сухова Зинаида
Рождение ребёнка
1960
Сын: Сухов Александр Александрович
Мать ребёнка: Сухова Зинаида
Смерть
1969