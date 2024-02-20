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Сухов Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Сухов Григорий Васильевич

Мать: (Шарыпова) Дарья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Зинаида

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Сухова Галина Александровна

Мать ребёнка: Сухова Зинаида

Рождение ребёнка
1950

Сын: Сухов Борис Александрович

Мать ребёнка: Сухова Зинаида

Рождение ребёнка
1954

Сын: Сухов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Сухова Зинаида

Рождение ребёнка
1960

Сын: Сухов Александр Александрович

Мать ребёнка: Сухова Зинаида

Смерть
1969

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