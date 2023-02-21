Гаврилов Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1928
Сын: Гаврилов Владимир Павлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.10.1933
Дочь: Шестеренко Тамара Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1940