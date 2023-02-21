Гаврилов Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Павел Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1928

Сын: Гаврилов Владимир Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сазоново, Медынский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.10.1933

Дочь: Шестеренко Тамара Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сазоново, Медынский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1940
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