Евсюкова Ирина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михненко Александр Евгеньевич
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно