Евсюкова Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсюкова Ирина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1982 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михненко Александр Евгеньевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михненко Александр Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михненко Александр Евгеньевич

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