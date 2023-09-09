Феткулаева Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феткулаева Светлана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1970

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1970

Отец: Кунаев Николай Казиевич

Мать: Ибулаева Бурамбике Сабановна

Рождение ребёнка
12.06.1988

Сын: Феткулаев Альберт Замирович

Отец ребёнка: Феткулаев Замир Мукадисович

Рождение ребёнка
07.05.1994

Дочь: Ажбикберова Регина Замировна

Отец ребёнка: Феткулаев Замир Мукадисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Феткулаев Замир Мукадисович

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