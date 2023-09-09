Феткулаева Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1970
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1970
Рождение ребёнка
12.06.1988
Сын: Феткулаев Альберт Замирович
Отец ребёнка: Феткулаев Замир Мукадисович
Рождение ребёнка
07.05.1994
Дочь: Ажбикберова Регина Замировна
Отец ребёнка: Феткулаев Замир Мукадисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Феткулаев Замир Мукадисович