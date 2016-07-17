Кононова Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1927
Дата смерти17.07.2016
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1927
Отец: Кононов Николай
Рождение ребёнка
03.04.1950
Дочь: Азовцева Валентина Петровна
Отец ребёнка: Азовцев Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азовцев Владимир Петрович
Отец ребёнка: Азовцев Петр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.07.2016