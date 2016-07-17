Кононова Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКононова Нина Николаевна

Кононова Нина Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1927

Дата смерти

17.07.2016

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1927

Отец: Кононов Николай

Мать: Кононова Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
03.04.1950

Дочь: Азовцева Валентина Петровна

Отец ребёнка: Азовцев Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азовцев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Азовцев Петр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азовцев Петр Алексеевич

Смерть
17.07.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close