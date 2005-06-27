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Пасишниченко Егор Юрьевич
Пасишниченко Егор Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.06.2005
Пол
Мужской
Отец
Губарьков Юрий Александрович
1965 г.р.
Мать
Пасишниченко Наталья Алексеевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
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События
Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
27.06.2005
Отец:
Губарьков Юрий Александрович
Мать:
Пасишниченко Наталья Алексеевна
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