Володин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володин Виктор

Место рождения

Семёно-Полтавка Ершовский р-он Саратовская обл.

Дата рождения

Около 07.03.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.03.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина (Казакова) Наталья

Рождение ребёнка
18.12.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Володина (Казакова) Наталья

Рождение ребёнка
28.07.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Володина (Казакова) Наталья

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