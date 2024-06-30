Володин Виктор
Место рожденияСемёно-Полтавка Ершовский р-он Саратовская обл.
Дата рожденияОколо 07.03.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.03.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Володина (Казакова) Наталья
Рождение ребёнка
28.07.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Володина (Казакова) Наталья