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Ермаков Михаил

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Место рождения

Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область

Дата рождения

07.02.1939

Дата смерти

25.01.2023

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1939

Отец: Ермаков Павел

Мать: Гаврилова Дарья

Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Рождение ребёнка
23.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

пос.имени Морозова
Рождение ребёнка
04.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Гальваника, Санкт-Петербург, токарь 6 месяцев, затем мастером, старший мастер, зам.начальника цеха
Смерть
25.01.2023