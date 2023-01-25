Ермаков Михаил
Место рождения
Дата рождения07.02.1939
Дата смерти25.01.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1939
Отец: Ермаков Павел
Мать: Гаврилова Дарья
Рождение ребёнка
23.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
пос.имени Морозова
Рождение ребёнка
04.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Гальваника, Санкт-Петербург, токарь 6 месяцев, затем мастером, старший мастер, зам.начальника цеха
Смерть
25.01.2023