Лексин Иван Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти17.10.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Лексин Игнатий
Мать: Лексина Евдакия
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Тимохина - Лексина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Лексина - Андреюшкина Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Лексина - Андреюшкина Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
02.03.1937
Мать ребёнка: Лексина - Андреюшкина Марфа Васильевна
Смерть
17.10.1949