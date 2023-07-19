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Лексин Иван Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

17.10.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Лексин Игнатий

Мать: Лексина Евдакия

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Тимохина - Лексина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Лексина - Андреюшкина Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Лексин Николай Иванович

Мать ребёнка: Лексина - Андреюшкина Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
02.03.1937

Сын: Лексин Василий Иванович

Мать ребёнка: Лексина - Андреюшкина Марфа Васильевна

Смерть
17.10.1949