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Берестов Евстегней Григорьев

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Место рождения

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Берестов Григорий Павлов

Мать: Берестова Дарья Филиппова

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Анна Евстигнеева

Мать ребёнка: Берестова Агафья

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Берестов Василий Евстигнеев

Мать ребёнка: Берестова Агафья

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берестова Агафья

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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