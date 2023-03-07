Берестов Евстегней Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Анна Евстигнеева
Мать ребёнка: Берестова Агафья
Рождение ребёнка
1833
Сын: Берестов Василий Евстигнеев
Мать ребёнка: Берестова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Берестова Агафья
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834