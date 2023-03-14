Сысоева (Антонова) Параскева Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Дарья Антиповна
Отец ребёнка: Сысоев Антип Кузмич
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Сысоев Антип Кузмич
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Сысоев Антип Кузмич
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Софья Антиповна
Отец ребёнка: Сысоев Антип Кузмич
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сысоев Антип Кузмич
Смерть
Неизвестно