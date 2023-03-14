Сысоева (Антонова) Параскева Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева (Антонова) Параскева Нестеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Дарья Антиповна

Отец ребёнка: Сысоев Антип Кузмич

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1747

Сын: Сысоев Авросим Антипович

Отец ребёнка: Сысоев Антип Кузмич

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1749

Сын: Сысоев Елизар Антипович

Отец ребёнка: Сысоев Антип Кузмич

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Софья Антиповна

Отец ребёнка: Сысоев Антип Кузмич

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Антип Кузмич

Смерть
Неизвестно
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