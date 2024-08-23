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Борзова Афанасия Ильична

Место рождения

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзов Алексий Иоаннович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Борзова) Авдотья Алексиевна

Отец ребёнка: Борзов Алексий Иоаннович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Борзов Кузьма Алексиевич

Отец ребёнка: Борзов Алексий Иоаннович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Борзов Иоанн Алексиевич

Отец ребёнка: Борзов Алексий Иоаннович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Борзов Митрофан Алексиевич

Отец ребёнка: Борзов Алексий Иоаннович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Борзова) Марья Алексиевна

Отец ребёнка: Борзов Алексий Иоаннович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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