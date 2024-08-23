Борзова Афанасия Ильична
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Борзова) Авдотья Алексиевна
Отец ребёнка: Борзов Алексий Иоаннович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Борзов Алексий Иоаннович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Борзов Алексий Иоаннович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Борзов Митрофан Алексиевич
Отец ребёнка: Борзов Алексий Иоаннович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Борзова) Марья Алексиевна
Отец ребёнка: Борзов Алексий Иоаннович
Смерть
Неизвестно